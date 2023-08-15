Росія завжди використовувала спорт в пропагандистських цілях. Черговим підтвердженням цього став анонс матчу пам'яті колишнього футболіста Чорноморця Іллі Цимбаларя за участю зірок світового футболу.

Російський футбол використовує будь-які методи, щоб засвідчити свою легітимність. Для цього вони організовуються різноманітні виставкові матчі за участю колишніх зірок футболу, яких зуміли спокусити грішми. Черговим таким шабашем у планах росіян повинен стати матч пам'яті вихованця українського футболу Іллі Цимбаларя.

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Росіяни знову зганьбились

За повідомленням російських ЗМІ, у цій грі вирішили брати участь колишні легенди футболу: Фернандо Морієнтес, Сантьяго Каньїсарес, Флоран Малуда, Еммануель Адебайор. Матч у столиці країни-агресорки суттєво вдарить репутаційно по кожному футболісту, який отримає прізвисько посібника російських окупантів.

Тож журналісти Tribuna.com запитали в ексфорварда Реала Фернандо Морієнтеса щодо можливої участі в матчі пам’яті Іллі Цимбаларя. Відповідь триразового переможця Ліги чемпіонів була більш ніж лаконічна: "Fake".

Фейкові зірки світового футболу

Не дивно, що країна 404 намагається забруднити кров'ю якомога більшу кількість колишніх зірок. Відомо, що взимку у Москві відбувся так званий "Кубок легенд", де взяли участь ексгравці збірної Франції Ерік Абідаль та Бакарі Санья.

Наприкінці липня в Санкт-Петербурзі відбувся матч за участю зірок збірної Росії та зірок Африки. Насправді у складі африканської команди грали кілька футболістів, які колись виступали в чемпіонаті Росії: Дамі Н'Дойє, Макбет Сібайя та Секу Олісе. Жодна справжня зірка футболу на болота не приїхала.

Тож не буде ніякого дива, коли на матч в Москву приїдуть маловідомі "збиті льотчики", а на афіші будуть прізвища зовсім інших зірок.