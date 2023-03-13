Дніпро-1 дав коментар щодо трансферного бану: клуб заборгував за футболіста, який навіть не грав

Футбольний клуб Дніпро-1 отримав заборону на реєстрацію нових футболістів. Борг пов'язаний з одним з найдорожчих трансферів команди.

У лютому 2022 року Дніпро-1 здійснив трансфер бразильця Феліпа Піреса з португальського Морейренсе. За перехід вінгера дніпряни повинні були заплатити 1 мільйон євро. Цей трансфер став одним з рекордних у 8-річній історії клубу.

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Бан через гравця, який не встиг зіграти бодай матч

Проте військова агресія, яку розпочала Росія в 2022 році, поламала всі плани. Пірес, який не зіграв жодного матчу за нову команду, вирушив до нідерландського АДО Ден Хаага, а дніпряни не зуміли вчасно розплатитися за трансфер.

Через заборгованість перед португальським клубом Дніпро-1 отримав трансферний бан від УЄФА. Дніпряни офіційно прокоментували ситуацію, в яку вони потрапили.

"Рішення заборонити СК Дніпро-1 реєструвати нових футболістів спричинено боргом перед клубом Морейренсе (Португалія) за трансфер Феліпе Піреса. З цього приводу маємо заявити наступне:

Спортивний клуб Дніпро-1 не відмовляється від зобов’язань та готовий здійснити платіж. Але клуб Морейренсе досі не надав весь пакет документів, які необхідні для здійснення ЗЕД-платежу (в умовах воєнного стану порядок розрахунків у зовнішньоекономічній сфері зазнав суттєвих змін).

Зазначимо, що фахівці нашого клубу спільно з УЄФА, який ознайомлений із ситуацією, працюють над вирішенням проблеми та перебувають на шляху до її розв’язання найближчим часом", – йдеться у офіційній заяві клубу.

Що відомо про Піреса