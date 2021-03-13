У команді Джойса не оцінили пропозицію Усика про гонорар за бій

З організацією поєдинку між Олександром Усиком та Джо Джойсом виникли проблеми. Досі немає інформації, коли відбудеться бій і чи взагалі боксери вийдуть в ринг.

Може, він хоче цього у своїх думках

Френк Уоррен, промоутер Джойса, прокоментував переговори про поєдинок з Усиком. Зокрема, він висловився щодо коментаря Олександра Красюка.

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Менеджер Усика переконаний, що розподіл гонорару за бій повинен бути 93 на 7 на користь українця. У Джойса відверто здивовані такими числами.

Я ніколи не чув про те, щоб ділити гонорар у пропорції 93:7. Може, він хоче цього у своїх думках. У нас йде обговорення з командою менеджерів Усика,

– сказав Уоррен.

Уоррен повідомив, що команда Джойса зробила пропозицію Усику та чекає на відповідь українця. Він зазначив, що доля поєдинку залежить від Усика.

"Я не знаю, наскільки ми близькі до цього бою. Це залежить від них. Пропозицію зроблено, а далі подивимося. Ми цього хочемо. WBO анонсувала цей бій, і ми бажаємо його влаштувати. Всі ці зволікання – я не знаю, що відбувається", – зазначив промоутер.

Разом з тим, Уоррен поставив під сумнів, що Усик та його команда переслідують однакові цілі.

"Я не знаю, чи перебувають вони на одній хвилі як команда. Я поняття не маю, і, якщо чесно, мене це не цікавить. Це їхні справи, а не мої. Ми просто хочемо організувати бій", – резюмував Уоррен.

Ідея з боєм Усика виникла зовсім недавно. Вона безпосередньо пов'язана з потенційним поєдинком між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі.

Джошуа має провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Усику слід битися з Джойсом.

Відтак, на кону поєдинку Усика і Джойса має бути титул тимчасового чемпіона світу. Однак бій оголосять тільки після того, як домовляться Ф'юрі та Джошуа.

Поки обидва британці не уклали угоду.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24