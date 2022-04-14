Команда "Ігор нескорених – Україна" прибула до Гааги, де відбудуться міжнародні змагання

Міжнародні змагання для військових та ветеранів, які отримали травми на війні, розпочнуться у суботу, 16 квітня, в Нідерландах. Нашу країну представить команда, яка була сформована у 2020 році.

Наші – в Гаазі

Наші атлети вже прибули до Гааги, аби виступити на міжнародному турнірі. Змагання триватимуть 10 днів.

Читайте також Захищаючи країну загинув учасник першої збірної України на Іграх нескорених Сидорук

До складу національної збірної увійшли 20 українських військових і ветеранів. Збірна України була сформована ще у 2020 році, але тоді змагання не відбулися через коронавірус.

Більшість учасників збірної та команди забезпечення – чинні військовослужбовці, які стоять на захисті нашої держави в Збройних Силах України, Територіальної оборони ЗС України, Національної гвардії України та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Ми пишаємося, що в такий час ви представляєте нашу країну. Показуєте нескореність духу українського народу. Вболіваємо за вас. Перемоги вам!,

– підтримав нашу збірну президент України Володимир Зеленський.



Президент поспілкувався зі збірною / Фото з соцмереж глави держави

На жаль, у нашій збірній є втрати, які болять. Серед них – Дмитро Сидорук, ветеран і тренер команди зі стрільби з лука, який загинув 5 квітня.

Учасницю збірної Юлію Паєвську тримають у полоні російські окупанти.

Крім України, участь в Іграх братимуть ще 19 країн — команди від країн-членів НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу.