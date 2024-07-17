Назріває гучний скандал: команда Джошуа висунула обвинувачення Дюбуа

Команда британського боксера Ентоні Джошуа висунула обвинувачення його майбутньому супернику Даніелю Дюубуа. Його звинувачують у можливому порушенні правил.

21 вересня запланований поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вони битимуться за титул IBF, від якого нещодавно відмовився Олександр Усик.

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Дюбуа підозрюють у вживанні допінгу

Даніель Дюбуа не зареєструвався на тестування в Добровільному антидопінговому агентстві (VADA) перед майбутнім поєдинком.

Через це його підозрюють у нечесній грі на тестування та вживанні допінгу.

На це у команді Дюбуа відповіли, що вони знаходяться на фінішній прямій, щоб зареєструвати боксера на участь в тестуванні на заборонені препарати, що згодом має підтвердити VADA.

Відзначимо, що протистояння Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа відбудеться на головному стадіоні Англії – "Вемблі".