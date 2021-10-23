Команда Джошуа назвала нову дату бою з Усиком та натякнула на шалений гонорар

Олександр Усик та Ентоні Джошуа після першого поєдинку, в якому виграв українець, повинні провести реванш. У команді британського боксера розповіли свіжі деталі організації реваншу.

Бій знову відбудеться у Великій Британії?

Едді Хірн, промоутер Джошуа, хоче організувати поєдинок на початку весни 2022 року. Менеджер заявив, що знову планує організувати шоу у Великій Британії.

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Я думаю, реально влаштувати реванш у березні. Так, десь приблизно в березні. Це величезний бій, і багато хто захоче його провести, але я б хотів організувати реванш у Великій Британії,

– заявив Хірн.

Він зазначив, що в команді Усика дуже раді реваншу з Джошуа. Хірн додав, що Усик та його команда зароблять величезну суму грошей.

"Вони зароблять величезну суму грошей. Вони вірять, що здобудуть перемогу в цьому поєдинку", – сказав промоутер.

На завершення Хірн запевнив, що Джошуа не відмовиться від реваншу з Усиком. Заява промоутера пролунала у контексті потенційного поєдинку Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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