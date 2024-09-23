Перша перемога у сезоні: Колос мінімально обіграв Зорю у матчі 7-го туру УПЛ

У понеділок, 23 серпня, відбулися останні матчі 7-го туру чемпіонату України. В одному з них Колос приймав Зорю.

Колос – Зоря 1:0

Гол: Третьяков, 62.

З початком сезону-2024/2025 команда з Ковалівки не здобувала жодної перемоги і розмістилась доволі низько у турнірній таблиці. Зоря також доволі невдало розпочала новий сезон, пише 24 канал.

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Рятувальний м'яч Колоса

З початком матчу господарі почали домінувати на полі і створювати моменти у воріт Зорі. "Мужики" намагалися відповідати швидкими контратаками, але не виходило.

Згодом Вантух намагався записати на рахунок Зорі забитий м'яч, однак його удар Пахолюк перевів на кутовий.

До кінця першого тайму команди лише обмінялися моментами, однак забити жодна з них так і не змогла.

На 59-й хвилині Третьяков забив гол за Колос, однак його скасували через офсайд у асиста. Однак вже на 62-й хвилині Третьяков зреагував на удар Болівара та влучно пробив у ворота головою. Цей м'яч команді з Ковалівки вже зарахували.

Згодом Зоря йшла у масовані атаки, однак не змогла реалізувати жоден зі створених моментів. У Колоса до кінця другого тайму також було ще кілька моментів.

Матч закінчився з рахунком 1:0 на користі господарів.

Відеоогляд матчу Колос – Зоря

Відзначимо, що сьогодні, 23 вересня, також відбудеться протистояння Шахтар – Оболонь.