Колос здобув перемогу над Ворсклою у боротьбі за путівку у Лігу Європи: відео

Колос 24 квітня зіграв проти Ворскли у 23 турі УПЛ. Команда Руслана Костишина завдяки класному другому тайму переграла суперника.

Колос – Ворскла 3:0

Голи: Костишин, 47, Чурко, 66, Смирний, 88

Нереалізований пенальті: Чурко, 66 (Колос)

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Ворскляни розпочали матч дещо активніше. Футболісти полтавської команди створили відразу декілька моментів, але жоден з них не призвів до гола. Натомість і оборона Ворскли не давала створити нічого небезпечного супернику.

Мілько класно відгукнувся на подачу на дальню стійку, але Вадиму не вдалось перевести м'яч у ворота гостей. Матч між двома непоступливими суперниками не відзначався видовищною грою.

Небезпечний момент не реалізували полтавські гравці. Кулач відгукнувся на простріл з флангу, але нападник Ворскли не зумів дотягнутись до м'яча. Команди так і не створивши 100-відсоткових моментів пішли на перерву – 0:0.

Найкращі моменти першого тайму відеоогляд

Після відпочинку Колосу вдалось забити швидкий гол. Костишин отримав м'яч після подачі зі штрафного, обробив його та розстрілював ворота суперника з декількох метрів – 1:0.

Відео голу Костишина

Підопічні Руслана Костишина у першій 10-хвилинці другого тайму створили багато моментів, щоб добити суперника з Полтави. Однак удари Костишина та Антюха не влучили у ціль.

Вже на 66-й хвилині Колос подвоїв перевагу завдяки пенальті. Чурко підійшов до позначки, але Різник впорався з ударом. Однак на добиванні знову першим був Чурко та з другого разу таки відправив м'яч у сітку воріт – 2:0.

Пенальті Чурка відео

Наприкінці зустрічі Колос забив втретє. Смирний перед воротами вдало зіграв на добиванні та перевів м'яч вже у порожні ворота – 3:0.