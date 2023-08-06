Колос завдяки ударному фінішу дотиснув Чорноморець та обійшов Шахтар

Команда з Ковалівки продовжує не пропускати на старті УПЛ. Після нулів із Оболонню підопічні Вишняка переграли гостей з Одеси.

Колос – Чорноморець 2:0

Голи: Велетень, 77, Цуріков, 88.

В чемпіонаті України 2023-2024 підходить до завершення 2 тур УПЛ. В одному з останніх матчів неділі зустрічались між собою середняки – Колос приймав Чорноморець, пише 24 канал.

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Команда з Ковалівки не найкращим чином розпочала сезон, розписавши нічию із аутсайдером УПЛ Оболонню. Натомість одесити стартували з перемоги над іншим новачком ЛНЗ.

Гра проходила при відносному паритеті, але Колос мав трохи більше гострих моментів. Кульмінацій наступила в самій кінцівці матчі. Рахунок зміг відкрити Велетень, який вийшов на заміну.

Владислав відгукнувся на подачу з флангу та вколотив м'яч у сітку воріт Білика. А трохи пізніше Цуріков прошив кіпера після подачі зі штрафного та скидки Мілька.

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Перемога виводить Колос на третю сходинку у турнірній таблиці, тоді як Чорноморець залишається в її середині. У наступному турі ковалівці прийматимуть Верес, а на команду Григорчука очікує домашній бій з Оболонню.