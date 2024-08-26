Верес мінімально переміг Колос на виїзді: огляд матчу

У понеділок, 26 серпня, відбулися останні матчі 4-го туру чемпіонату України. В одному з них зустрілися Колос та Верес.

Колос – Верес 0:1

Гол: Шарай, 54.

Обидві команди поки що посідають не найвищі позиції в турнірній таблиці УПЛ. Кожна з них мала шанс покращити становище трьома балами в актив, пише 24 канал.

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Тріумфальна звитяга Вереса

З самого початку першого тайму рівняни активно пресингували команду з Ковалівки. Під кінець тайму перший небезпечний момент створив Гайдучик, однак не зміг його реалізувати. Після цього була невдала атака Колоса.

Вже на 54-й хвилині Верес забив перший і вирішальний гол у матчі. Забитим м'ячем відзначився Шарай.

Після цього Колос кілька разів намагався провести атаки, однак безуспішно. Рахунок, за підсумками матчу, залишився на користь рівнян.

Відзначимо, що 26 червня відбудеться також відкладений матч ЛНЗ – Карпати (19:00).