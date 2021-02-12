Чи зможе Колос дати бій Шахтарю: прогноз букмекерів

У суботу, 13 лютого, Колос прийматиме Шахтар на власному полі в рамках УПЛ. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Колос та Шахтар до цього зустрічалися п'ять разів. І у всіх п'яти зустрічах перемогу святкував саме Шахтар. Колос найбільшої поразки в УПЛ зазнав саме від Шахтаря – 0:6. А Жуніор Мораес шість разів відзначався у воротах суперника.

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Навряд чи ситуація в суботу, 13 лютого, буде кардинально відрізнятися від попередніх матчів. Єдиний виняток – погода. Україну накрило снігом. І саме це може допомогти ковалівській команді стримати навалу суперника.

Букмекери не надто вірять в успіх Колоса. У Favbet їх шанс перемогти оцінили коефіцієнтом 11,00. Для прикладу, перемога Шахтаря – 1,26. На нічию ковалівцям теж не варто сильно надіятися – ймовірність такого підсумку матчу – 6,00.

Зате для вболівальників є шанс побачити чималу кількість голів. ТБ 2,5 цього матчу – 1,53. Натомість ТМ 2,5 – 2,46.

Тут можна було б відзначити, що Колос втратив свого бомбардира Євгена Селезньова, який міг би відзначитися в цьому матчі. Але для початку варто зауважити, що всі п'ять голів в цьому сезоні нападник забив з пенальті. А ймовірність, що 11 метровий призначать в цьому матчі – 2,10. І тут варто зауважити, що це загалом про призначення пенальті в цьому матчі, у тому числі і у ворота Колоса.

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Щодо бомбардирів матчу, то найкращі шанси – у Жуніора Мораеса. Його гол оцінений в 2,20. Гол найкращого бомбардира "гірників" під час зимових зборів Євгена Коноплянки – 4,25.

За відсутності Селезньова, завдання забивати голи в Колосі покладено на Володимира Лисенка – 3,75 на його влучний удар.

Матч Колос – Шахтар відбудеться у суботу, 13 лютого. Початок матчу о 17:00.