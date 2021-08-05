Колос розпочав єврокубковий сезон нічиєю з Шахтарем: відео

У четвер, 5 серпня, Колос розпочав свою єврокубкову кампанію у Лізі конференцій матчем проти Шахтаря з Караганди. Команди розійшлися миром.

Колос – Шахтар (Караганда) 0:0

Вилучення: Атанасовскі, 76

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Ковалівський клуб тільки два роки тому дебютував в українській Прем'єр-лізі і стартував вже у другому для себе євросезоні. У минулому році Колос не зумів пробитися в груповий раунд Ліги Європи. Спочатку команда Руслана Костишина в Салоніках обіграла грецький Аріс (2:1), а потім на виїзді після додаткового часу поступилася хорватській Рієці (0:2).

Шахтар у другому відбірковому раунді насилу здолав румунський ФКСБ. Суперники обмінялися домашніми перемогами і долю путівки в наступну стадію турніру вирішували пенальті, які точніше пробили саме "гірники".

На 22-й хвилині Колосу пощастило врятуватися від голу. Після навісу з кутового Граф скинув м'яч на дальню штангу, і Бухорац, перед яким був порожній кут, пробив невдало, відправивши м'яч у руки Волинцю.

Ковалівці одразу відповіли – Чорноморець отримав передачу неподалік штрафного суперників і відразу вистрілив в район лівої дев'ятки, але м'яч пролетів в лічених сантиметрах від штанги.

В середині першого тайму Шикавка справа увірвався в штрафну Колоса, на замаху обіграв Петрова і пробив у ближній кут – м'яч не летів у ворота, але Волинець в падінні перевів "круглого" на кутовий.

На 50-й хвилині після скидки партнера Рустемович пробив з-за меж штрафного, і Волинець у стрибку відбив м'яч.

У середині другого тайму штанга відділила Колос від голу. Контратака ковалівців завершилася технічним ударом Дієго з-за меж штрафного, і м'яч зачепив стійку.

За мить після гольового моменту від Колоса Шахтар залишився у меншості. Атанасовскі грубо зіграв проти Золотова та отримав другу жовту картку.

У підсумку, Колос розпочав свою компанію з 1 набраного балу. Матч-відповідь з клубом з Караганди відбудеться 10 серпня на виїзді.

Колос – Шахтар відеоогляд