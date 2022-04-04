Колос придбав три нові позашляховики для ЗСУ

Спортивна спільнота активно підтримує та допомагає ЗСУ. Футбольний клуб Колос із Ковалівки показав, що вже зовсім скоро попрямує до українських захисників.

Допомога українській армії

Ковалівська команда показала плоди своєї роботи на благо української армії. Футбольний клуб придбав для ЗСУ новенькі автівки.

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Три позашляховими PICKUP T8 2.0 FullExtra вже незабаром будуть допомагати українським військовим, які дають гідну відсіч окупантам.

Світлини нових автівок були зроблені на фоні клубної бази Колоса.



Колос закупив автівки для ЗСУ / Фото з клубного інстаграму

Чимало футбольних клубів доєднуються до допомоги українській армії. Динамо та Шахтар проведуть за кордоном ряд благодійних матчів, кошти з яких будуть передані на потреби українців.

Нагадаємо, що першу частину сезону Колос закінчив на 8-й позиції у таблиці УПЛ. Клуб із Ковалівки набарв 24 очки.