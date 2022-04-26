Колос подарував українській армії позашляховик та прилади нічного бачення
Джерело:пресслужба Колоса
Клуб із Ковалівки продовжує активно допомагати українським військовим. Колос наближає перемогу України над окупантами.
Чергова порція допомоги від Колоса
Колос забезпечує українську армію необхідним. Після Великодня до захисників попрямувало прилади нічного бачення та позашляховик.
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Автомобіль був переданий головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, щоб той якнайшвидше поїхав до хлопців, які захищають нашу країну у гарячих точках.
- Нещодавно ковалівський клуб вже передав для армії три позашляховики.
- Футболіст Колоса Андрій Богданов склав присягу на вірність українському народу та пішов воювати проти окупантів.
Повний текст публікації з фейсбуку Колоса
ФК Колос подарував автомобіль-позашляховик Lexus українським розвідникам.
"Сьогодні за дорученням президента футбольного клубу Колос Андрія Анатолійовича Засухи та героя України Тетяни Володимирівни Засухи, в її день народження, вони передають цей автомобіль Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, для того, щоб він їхав на схід та допомагав нашим славним воїнам пришвидшити таку необхідну для всіх нас перемогу. Використовуйте його за призначенням та нехай він полегшить вам вашу ратну працю, – зазначила на своїй Facebook-сторінці міський голова Василькова Наталія Баласинович.
У відповідь бійці ГУР МО зазначили: "Ми своєю чергою дякуємо. Автомобіль буде використовуватись за призначенням – для знищення російського окупанта".
Слава Україні.