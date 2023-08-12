Неймовірний захист в дії: Колос подолав Верес та вийшов на другу сходинку в УПЛ – відеоогляд гри

Команда Ярослава Вишняка продовжує йти без поразок в чемпіонаті України. Цього разу ковалівці подолали суперника, який тиждень тому зупинив Шахтар.

Колос – Верес 2:0

Голи: Безбородько, 24, Оріховський, 71 (пен)

Цього вікенду в УПЛ проходять матчі третього туру сезону 2023-2024. В одному із матчів дня Колос у Ковалівці приймав рівненвськи Верес, пише 24 канал.

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Підопічні Лавриненка поки не знали смаку перемог в цьому сезоні, але змогли у минулому турі відібрати очки у Шахтаря (1:1). Колос же стартував з чотирьох балів у матчах проти Оболоні та Чорноморця.

Саме команда Ярослава Вишняка виглядала фаворитом у звітній грі, що і довела на полі. За рівного контролю м'яча Колос частіше бив по воротах Паста.

Відкрити рахунок господарі змогли в середині першого тайму. Захисники Вереса не встежили за Безбородьком, який головою точно замкнув пас Оріховського.

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А вже у другому таймі Павло сам записав своє прізвище на табло. Гакман збив у власному майданчику Демченка і вихованець Динамо реалізував пенальті. Перемога над гостями з Рівного дозволила Колосу вийти на другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Разом із Олександрією ковалівці є єдиною командою, яка ще не пропускала в чемпіонаті. Вже за тиждень на Колос чекає битва з чинним лідером таблиці Рухом.

Відеоогляд матчу Колос – Верес: