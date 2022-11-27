Сотий гол Колоса: ковалівці залишили ФК Львів на дні турнірної таблиці УПЛ

У заключному турі першого кола УПЛ грали команди Львова та Колоса. Ковалівці здобули перемогу в матчі завдяки реалізованому пенальті.

Львів – Колос 0:1

Гол: Оріховський, 69 (пен.)

Вилучення: Муравський, 68

Господарі поля сподівалися в заключному поєдинку заробити три очки, щоб не йти на перерву в чемпіонаті на останній сходинці. Втім, команда з Ковалівки, яка бореться за єврокубкову зону, мала щодо цього інші плани.

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Головний тренер Львова Олег Дулуб не зміг виставити на гру з Колосом Максима Грисьо, який пропускав матч через дискваліфікацію. У складі ковалівців через перебір жовтих карток був відсутній захисник Ніколай Золотов.

Перший небезпечний момент в матчі виник на 22-й хвилині. Гарматний постріл Андрія Богданова струсив сніг з каркасу воріт Львова.

Хавбек Колоса ще не раз загрожував воротам "містян". Особливо небезпечними були його удари зі штрафних.

100-й гол Колоса в УПЛ

Втім автором голу став інший півзахисник ковалівців. Павло Оріховський обікрав Назарія Муравського на чужій половині поля, через що захисник повалив хавбека в штрафному майданчику.

Сам потерпілий бездоганно виконав вирок судді на 69-й хвилині матчу, а за мить до цього Муравський побачив перед собою червоне світло. До речі, гол Оріховського став 100-м для Колоса в УПЛ.

Граючи в меншості львів'яни не змогли нічого запропонувати гостям.

У підсумку команда Дулуба зазнала дев'ятої поразки в чемпіонаті та закріпилася на останній сходинці турнірної таблиці.

Львів – Колос 0:1

Гол: Оріховський, 69 (пен.)

Вилучення: Муравський, 68 (фол останньої надії).

Львів: Ільющенков – Муравський, Васильєв, Никитюк, Вовкун (Шишка, 59), Мильченко, Полегенько, Сімінін, Нич (Крушинський, 46), Бугай, Бойко (Ременяк, 80, Михайлів Р., 85).

Колос: Волинець – Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля, Мілько, Богданов, Оріховський (М'якушко, 79), Болбат (Задоя, 79), Смирний (Ільїн, 54), Безбородько (Лисенко, 70).

Відеоогляд матчу Львів – Колос

Виправляти ситуацію Львів буде вже в другому колі, але без якісного підсилення досягти цього буде вкрай важко. Колос після 14 зіграних матчів набрав 19 очок і розмістився на шостому місці.