Колос розгромив Металіст 1925 та наблизився до єврокубкової зони

Команда з Ковалівки не мала проблем з харків'янами, здобувши другу перемогу у 2023 році. Героєм матчу став Павло Оріховський, який оформив дубль.

Колос – Металіст 1925 3:0

Голи: Оріховський, 3, 35, Безбородько, 64.

В чемпіонаті України з футболу підійшов до завершення 20 тур УПЛ. Останнім в неділю пройшов поєдинок в Ковалівці між середняками турніру – Колос приймав Металіст 1925, пише 24 канал.

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Харків'яни поки розчаровують цього року. Підопічні Едмара не виграли жоден з п'яти матчів, а в іграх з Дніпром-1 та Шахтарем програли сумарно з рахунком 0:10.

Зустріч з Колосом була можливістю для Металіста 1925 віддалитися від зони вильоту. Проте команда Ярослава Вишняка була на голову вищою і змогла взяти реванш за поразку від харків'ян у першому колі (0:2).

Колос не мав проблем

Господарі двічі забили ще до перерви, героєм епізодів став Павло Оріховський. Вже на третій хвилині вихованець Динамо відкрив рахунок, вдало відгукнувшись на простріл Мякушка.

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А вже ближче до перерви після невдалого удару Лисенка він же підхопив м'яч і віддав на Оріховського. Павло точно пробив під кіпером. Добив Металіст 1925 після перерви Безбородько, який вийшов на заміну і точно пробив з лівого краю карного майданчика.

Перемога дозволила Колосу закріпитись на 7 місці, у чотирьох балах позаду єврокубкової зони. Металіст 1925 залишається десятим, випереджаючи зону перехідних ігор на три очки.

Варто знати. У наступному турі Колос поїде в гості до Інгульця, а Металіст 1925 зіграє з Олександрією.