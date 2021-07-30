Колос здобув першу перемогу в УПЛ, мінімально здолавши Металіст 1925: відео

У п'ятницю, 30 липня, вечірнім матчем між Колосом та Металістом 1925 завершився перший день другого туру УПЛ. Переможець на арені в Ковалівці визначився завдяки єдиному голу.

Колос – Металіст 1925 1:0

Гол: Костишин, 72

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Металіст 1925 активніше розпочав матч і міг відкривати рахунок на 11-й хвилині. Батюшін вибіг сам на сам, перекинув Волинця, але м'яч полетів слабо і Петров виніс його зі стрічки. За мить після кутового Фабіньо головою трохи не влучив у ворота.

Колос дав свою відповідь у середині першого тайму. Після третього кутового поспіль Сидоренко не потрапив кулаком по м'ячу і Гавриш головою пробив повз порожні ворота.

Наприкінці першої 45-хвилинки ледь не трапився ляп року, коли воротар "колосків" Сидоренко, віддаючи м'яч партнеру, віддав його Нурієву – пощастило, що Анатолій не обробив м'яч.

Після перерви Колос заграв активніше – Богданов після пасу Костишина вистрілив метрів з 20 і Сидоренко відбив перед собою, але ніхто не добив.

Нарешті на 76-й хвилині цифри на табло змінилися. Сітчінава з центру віддав направо на Ільїна, а той викотив на 11 метрів під удар Костишину – 1:0.

Відео голу Костишина

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Сітчінава і взагалі міг закривати питання про переможця матчу. На 86-й хвилині розібрався із суперником у штрафному, покотив в дальній кут, але просто не влучив у ворота.