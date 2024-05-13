Колос відтепер за крок до матчів на виліт: ЛНЗ здобув впевнену перемогу в Ковалівці
У понеділок, 13 травня, продовжились матчі 28-го туру чемпіонату України. В одному з поєдинків зустрілися Колос та ЛНЗ.
Колос – ЛНЗ – 1:3
Голи: Бондаренко, 24 – Чорноморець, 44 (автогол), Наумець, 62, Соареш, 67
У сьогоднішньому матчі Колос приймав вдома ЛНЗ. Колос намагався покращити становище в УПЛ, щоб відірватись від "небезпечної" зони УПЛ, пише 24 канал.
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Колос наблизився до матчів на виліт
Команда з Ковалівки з перших хвилин поєдинку активно йшла в атаку і протягом першого тайму створювала багато небезпечних моментів. На 24-й хвилині Валерій Бондаренко відкрив рахунок і вивів Колос вперед. Трошки згодом матч перервався через повітряну тривогу, але команди все ж таки дограли.
Наприкінці першого тайму автогол Олександра Чорноморця зрівняв рахунок у матчі.
У другому таймі Колос виглядав більш симпатично і намагався показати якісний атакувальний футбол. Згодом, на 62-й хвилині, у ворота команди з Ковалівки забили другий гол.
Через пару хвилин легіонер ЛНЗ поставив крапку у матчі, забивши третій м'яч у ворота суперника. Таким чином, Колос зазнав третьої поразки поспіль і опустився на 12 позицію в турнірній таблиці – за крок від зони матчів на виліт.
Відеоогляд матчу Колос – ЛНЗ
Наступний, 29-й тур, чемпіонату України стартує 19 травня.