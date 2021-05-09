Шапаренко відзначився казковим голом зі штрафного у воротах Колоса: відео

Футболіст київського Динамо Микола Шапаренко допоміг своїй команді перемогти Колос у 26 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ). Микола відзначився красивим голом.

Приголомшливий гол Шапаренка

У другому таймі матчу проти Колоса Динамо заробило небезпечний стандарт перед штрафним господарів поля. Штрафний вирішив виконати Шапаренко.

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Микола перекинув стінку та ефектним ударом поцілив у верхній кут. Голкіпер Колоса Євген Волинець не зміг відбити м'яч.

Дивіться відео голу Шапаренка

Гол Миколи виявився другим у матчі. Рахунок у грі в першому таймі відкрив Денис Гармаш. Динамо ж перемогло 3:0. Третій м'яч за "біло-синіх" забив Віталій Миколенко.

У сезоні-2020/2021 Шапаренко став незамінним гравцем Динамо. 22-річний футболіст зіграв 37 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. Покращити статистику Шапаренко зможе 13 травня у фіналі Кубка України проти Зорі.