Колишня зірка НХЛ провів тренування для дітей в Запоріжжі

Українська хокейна ліга проводить "Тренувань із зіркою", коли відомі гравці дають майстер-клас дітям. Цього разу пощастило юним хокеїстам із Запоріжжя.

З кожним роком географія "Тренувань із зіркою" розширюється, і для традиційного заходу відкриваються нові міста. У неділю, 28 лютого, вперше відкритий майстер-клас відбувся в Запоріжжі.

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Нагадаємо, що раніше перше в історії хокейне "Тренування із зіркою" відбулося в Тернополі.

На цей раз майстер-клас для юних вихованців місцевої школи провели генеральний директор УХЛ, колишній гравець НХЛ, КХЛ та збірної України Сергій Варламов, а також чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев.

"Я вважаю, що необхідно проводити "Тренування із зіркою" саме в тих містах, в яких ще немає професійних хокейних клубів. Такі заходи як раз можуть допомогти в становленні нових команд на хокейній карті України. На наших майстер-класах завжди відмінна атмосфера. Приємно, що діти вчаться, запам'ятовують, ставлять питання – це допоможе їм у майбутній професійній кар'єрі", – розповів Сергій Варламов.



Тренування хокеїстів в Запоріжжі / Фото УХЛ

Відзначимо, що всі учасники поділилися на групи і в різних зонах тренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті булліта. В ході "Тренування із зіркою" всі учасники змогли не тільки потренувати свої навички володіння ключкою і шайбою, але і поліпшити свою техніку катання на ковзанах, а також випробувати себе в хокейному скілл-шоу.