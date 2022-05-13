Колишня біатлоністка збірної України отримала статус біженки в Росії

Ексросіянка Катерина Бех виїхала в Росію у період повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За що її "викинули" з національної команди.

Бех виступатиме за Росію

Колишня біатлоністка збірної України Катерина Бех отримала статус біженки у Росії. Про це інформують російські видання.

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Наразі спортсменка займається збором документів, необхідних для того, щоб знову стати росіянкою.

Подальшу свою долю вона пов'язує з російським біатлоном.

Мабуть, скоро Катерина може розпочати тренування в одній із регіональних збірних. За нашими даними, Бех хоче приєднатися до збірної Тюменської області,

– повідомляє джерело.

Дворазова чемпіонка світу серед юніорок втекла на малу батьківщину одразу після початку повномасштабної війни. Через це біатлоністку позбавили права виступати за збірну.

У квітні ж жіночої команди виключили трьох натуралізованих росіянок. Йдеться про Катерину Бех, Ольгу Абрамову та Оксану Москаленко.

З моменту початку війни Росії проти України ці біатлоністки перебувають на території Росії. Вони виїхали з України в день повномасштабного вторгнення РФ. До цього спортсменки перебували на зборі в Сянках, що на Львівщині.

Бех та Москаленко ніяк не прокоментували війну. Щодо Ольги Абрамової, то вона опублікувала пост з хештегами "#нетвойне" та "#мирумир".

Звинувачення на адресу президента ФБУ

У цьому скандалі звинувачують президента ФБУ Володимира Бринзака. Мовляв, він допоміг виїхати з України ексросіянкам.

Бринзак очолює ФБУ з 1998 року. У наступних виборах очільника Федерації, які мають відбутися після закінчення війни, він не братиме участі.

Про те, що до виїзду причетний очільник ФБУ також повідомляють і самі спортсмени. Зокрема, про це заявляв Богдан Цимбал.

Ще одна невдячна росіянка

Ще одна російська біатлоністка Дар'я Сідорова доєдналася до національної команди влітку 2021 року. Проте спортсменці не встигли оформити всі документи.

Вона виступала лише на чемпіонаті України. На початку повномасштабної війни вона повернулася на свою батьківщину.

Вона заявила, що у війні винні "обидві сторони". Також вона додала, що буде продовжувати свою кар'єру в Росії.