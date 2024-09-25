Ексфутболіст збірної Росії, який грав на Євро-2004, потрапив за ґрати на 9,5 року

Колишній гравець збірної Росії Алєксєй Бугаєв отримав значний термін ув'язнення через збут наркотиків. Відомий у минулому футболіст наступні майже 10 років проведе в колонії суворого режиму.

Восени минулого року Алєксєя Бугаєва затримали у Краснодарі. У колишнього гравця збірної Росії виявили з пів кіло наркотиків, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Пом'якшили вирок через досягнення у футболі

Згідно з вироком суду, у жовтні 2023 року Бугаєв отримав СМС з координатами закладки наркотиків. Зі схованки ексфутболіст Локомотива забрав 494,8 грама мефедрону. Він придбав наркотики з метою подальшої реалізації.

Під час досудового слідства Бугаєв заявив, що збирався допомогти правоохоронцям та викрити наркодилерів. Проте згодом визнав свою провину у скоєнні злочину.

Учаснику Євро-2004 загрожувало довічне ув'язнення. Однак суд врахував каяття футболіста, його колишні досягнення у спорті та наявність дитини. Тож Бугаєв отримав 9,5 року колонії суворого режиму.

Що відомо про Бугаєва