Экс-футболист сборной России, игравший на Евро-2004, попал за решетку на 9,5 лет
Бывший игрок сборной России Алексей Бугаев получил значительный срок заключения за сбыт наркотиков. Известный в прошлом футболист следующие почти 10 лет проведет в колонии строгого режима.
Осенью прошлого года Алексея Бугаева задержали в Краснодаре. У бывшего игрока сборной России обнаружили с полкило наркотиков, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Смягчили приговор из-за достижений в футболе
Согласно приговору суда, в октябре 2023 года Бугаев получил СМС с координатами закладки наркотиков. Из тайника экс-футболист Локомотива забрал 494,8 грамма мефедрона. Он приобрел наркотики с целью дальнейшей реализации.
Во время досудебного следствия Бугаев заявил, что собирался помочь правоохранителям и разоблачить наркодилеров. Однако впоследствии признал свою вину в совершении преступления.
Участнику Евро-2004 грозило пожизненное заключение. Однако суд учел раскаяние футболиста, его прежние достижения в спорте и наличие ребенка. Поэтому Бугаев получил 9,5 лет колонии строгого режима.
Что известно о Бугаеве
- Алексей Бугаев родился в Москве. Он воспитанник футбольной школы Торпедо.
- В 2004 году получил вызов в сборную России и принял участие в чемпионате Европы. На турнире Бугаев сыграл в матчах против Португалии (0:2) и Греции (2:1). По итогам турнира Россия замкнула квартет А и не вышла в стадию плей-офф.
- После Евро-2004 Бугаев начал чаще нарушать дисциплину. У футболиста были проблемы с алкоголем. Он мог на неделю исчезать и его трудно было найти.
- В итоге экс-игрок сборной России завершил карьеру в 29 лет.
- После этого Бугаев занимался сбытом макулатуры. За это время он накопил огромные долги, из-за чего стал курьером наркодилеров.