Колишній відомий український арбітр отримав поранення під час обстрілу Харкова

Мирні жителі Харкова вже понад два тижні страждають від жорстоких обстрілів окупантів з Росії. 11 березня отримав поранення колишній відомий арбітр Олександр Кран.

Невтішні новини з Харкова

ЗМІ повідомляють, що під час обстрілу російськими окупантами Харкова було поранено відомого у минулому футбольного суддю Олександра Крана.

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Рефері обслуговував матчі чемпіонату України наприкінці 90-х та на початку нульових. Донедавна Олександр Кран працював спостерігачем арбітражу в УПЛ.

На цю мить Кран знаходиться в одній із лікарень під наглядом лікарів. Медики роблять все можливе, щоб пацієнт як можна швидше одужав.

Бажаємо Олександру Володимировичу якнайшвидшого одужання!



Олександр Кран отримав поранення під час обстрілу Харкова / Фото FootBoom

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