Втік до Росії ще в 2014 році: екстренер збірної України збирає підписи на підтримку Путіна
Відомий російський тренер з хокею Андрєй Назаров свого часу встиг попрацювати в Україні. Проте краще б такого фахівця не запрошували в нашу державу.
В наступному році країна-агресор планує провести імітацію виборів президента. Ще до початку голосувань зрозуміло, що міжнародний злочинець Путін буде обраний на п'ятий термін, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Вірний посіпака Путіна
В Росії навипередки свою підтримку кривавому диктатору висловлюють різноманітні діячі спорту та культури. В їхньому числі опинився колишній тренер збірної України та ХК Донбас Андрєй Назаров. Своїм ганебним вчинком він похизувався пропагандистським ЗМІ.
Взяв участь у зборі підписів на підтримку висунення Володимира Путіна для участі в майбутніх президентських виборах, залишив свій підпис за нашого президента,
– сказав Назаров.
Що відомо про фаната Путіна
- Андрєй Назаров відомий в минулому хокеїст, який мав досвід виступів в НХЛ.
- Після завершення ігрової кар'єри став тренером. Працював в штабі збірної Росії, тренував Трактор, Вітязь та Сєвєрсталь.
- У 2013 році Назарова запросили в Україну. Він був головним тренером хокейного клубу Донбас з Донецька, а також національної збірної України.
- Після того, як Росія у 2014 році напала на Україну, втік на свою родіну.
- Після повернення в Росію неодноразово висловлювався в підтримку Путіна та його політики. Тож виникає безліч питань, як така людина могла очолювати збірну України.