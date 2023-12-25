Відомий російський тренер з хокею Андрєй Назаров свого часу встиг попрацювати в Україні. Проте краще б такого фахівця не запрошували в нашу державу.

В наступному році країна-агресор планує провести імітацію виборів президента. Ще до початку голосувань зрозуміло, що міжнародний злочинець Путін буде обраний на п'ятий термін, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Вірний посіпака Путіна

В Росії навипередки свою підтримку кривавому диктатору висловлюють різноманітні діячі спорту та культури. В їхньому числі опинився колишній тренер збірної України та ХК Донбас Андрєй Назаров. Своїм ганебним вчинком він похизувався пропагандистським ЗМІ.

Взяв участь у зборі підписів на підтримку висунення Володимира Путіна для участі в майбутніх президентських виборах, залишив свій підпис за нашого президента,

– сказав Назаров.

Що відомо про фаната Путіна