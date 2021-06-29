Володітимуть м'ячем більше: колишній тренер збірної України дав прогноз на матч зі Швецією

Збірна України з футболу зіграє проти Швеції на Євро-2020. Водночас після гри з Австрією прогнози щодо чемпіонату Європи змінилися.

Про це розповів колишній тренер Національної збірної України з футболу Вадим Євтушенко. На його думку, збірна України має бути готовою до атак гравців Швеції.

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"Після нашої невиразної гри проти Австрії, мій прогноз трохи знизився. Думаю, що якби тоді сказали, що наша збірна буде грати в 1/8 зі шведами, всі були б раді й це було б великим успіхом. Але сьогодні ми не знаємо точно, чи був це випадковий спад у грі збірної України. Як би це не звучало як кліше, але 50/50 (прогноз щодо гри – 24 канал)", – сказав Євтушенко.

Гравці збірної України – сильніші

Колишній тренер збірної України з футболу зазначив, що шведи відрізняються витривалістю та не обирають "модні" схеми гри, водночас у них добре розвинене відчуття колективу.

Команда свідомо та підсвідомо любить грати другим номером, тому думаю, що сьогодні (29 червня – 24 канал) наші будуть володіти м'ячем більше. Важливо, щоб вони витягли з цього користь,

– сказав Вадим Євтушенко.

Він пояснив, що шведи можуть вдавати, що програють, але в результаті можуть перемогти, тобто вони дуже добре вміють контратакувати.

"У нас гравці індивідуально сильніші, ніж гравці збірної Швеції: Ярмоленко, Яремчук, Малиновський та інші – більш цікаві гравці. Але нам потрібно втримати силову боротьбу, яка буде нав'язана збірною Швеції", – сказав колишній тренер збірної.

Матч Швеція – Україна відбудеться 29 червня о 22:00. Стартовий свисток пролунає на стадіоні Hampden Park у Глазго.

Євтушенко зауважив, що якщо українська збірна зуміє нав'язати шведам ту гру, в яку вміє грати, то зможе перемогти.

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