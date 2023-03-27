Екстренер збірної Англії знайшов виправдання провальній грі Мудрика

Зірка українського футболу Михайло Мудрик невдало зіграв матч проти збірної Англії. Колишній наставник "трьох левів" знайшов пояснення невиразній грі вінгера Челсі.

Національна збірна України програла Англії (0:2) перший матч відбірного етапу Євро-2024. Найгіршим гравцем поєдинку на "Вемблі" за оцінками статистичних порталів став вінгер Челсі Михайло Мудрик.

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Гравці збірної України постійно шукали пасом прудконогого футболіста, але захисники Англії не дали можливостей Михайлу скористатися своїми здібностями.

Мудрика потрібно було перевести на протилежний фланг

Колишній тренер збірної Англії Сюарт Пірс знайшов пояснення невдачам Мудрика. Вся справа у захиснику Манчестер Сіті Кайлі Вокері, який перекрив "кисень" українцю.

"Мудрик нічого не зробив у цій грі, а він один із їхніх найкращих футболістів. Якби я був тренером України, я поставив би Мудрика на протилежний бік поля.

Бо він протистояв тому, хто вміє проти нього грати. Я про Кайла Вокера. Мудрик, можливо, один із їхніх найкращих. Тільки тому, що він протистояв Вокеру, він був таким неефективним", – розповів Пірс.