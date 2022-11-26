Колишній тренер Шахтаря може повернутись у Європу – клуб цього сезону виступав у ЛЧ

Екстренер донецього Шахтаря, Луїш Каштру може повернутись на європейський континент. Шотландський Рейнджерс уже контактував з тренером.

Луїш Каштру наразі очолює бразильзький Ботафогу, до якого він приєднався у березні та підписав контракт до 2023 року. Варто зазначити, що Каштру не є першим пріоритетом для шотлнадців.

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, теперішній клуб португальського коуча йде на 11 місці у місці у місцевому чемпіонаті.

Рейнджерс, який нещодавно звільнив свого головного тренера нідерландця Джованні ван Бронкхорста, у пошуках нового кандидата на посаду. У першу чергу, у шотландців план домовитись з англійцем Майклом Білом, який очолює Квінс Парк Рейнджерс.

Але от, якщо переговори все-таки зірвуться, то клуб з Глазго приступить до плану Б в обличчі Луїша Каштру. Представники клубу уже контактували з потругальским тренером та обговорювали варінат потенційного контракту.

Каштру у Шахтарі працював з червня 2019 року, протягом двох сезонів. Тренер вигравав з Шахтарем УПЛ у сезоні 2019/2020. Також доходив з Шахтарем до півфіналу Ліги Європи, де команда поступилась італійському Інтеру.