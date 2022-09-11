Колишній тренер Шахтаря може очолити Брайтон
Джерело:The Telegraph
Брайтон втратив наставника на старті АПЛ. Грем Поттер змінив Томаса Тухеля у тренерському кріслі Челсі.
Серед головних кандидатів
Англійський Брайтон перебуває у пошуках нового наставника. Серед кандидатів на посаду головного тренера є колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.
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Начебто представники клубу АПЛ вже контактували з 43-річним італійським спеціалістом. Конкурентом Де Дзербі на цю посаду є К’єтіля Кнутсена, який очолює норвезький Буде/Глімт.
Нагадаємо, що Грем Поттер перейшов у Челсі 8 вересня, підписавши 5-річний контракт – до кінця червня 2027 року.
Брайтон буде мати більше шансів домовитись із Де Дзербі. Адже Роберто перебуває без клубу з 11 липня 2022 року, а К'єтіля Кнутсен ще має контракт із Буде/Глімтом до кінця 2024-го.
За 6 турів Брайтон набрав 13 очок та йде на четвертому місці у турнірній таблиці АПЛ.
Що відомо про кар'єру Де Дзербі
- До кінця травня 2021 року Роберто Де Дзербі виступав у рідній Італії. Після чого попрямував за тренерським досвідом в Україну, перейшовши у донецький Шахтар.
- На чолі "гірників" провів 30 матчів. У нього ще був річний контракт з донеччанами, але скористався правилами ФІФА та достроково покинув донецьку команду.