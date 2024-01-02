Хрест на кар'єрі: колишній суперник Усика дискваліфікований на 4 роки за допінг

Польський боксер Кшиштоф Гловацкі провалив тест на допінг. У його аналізах знайшли заборонену речовину болденон.

Колишній чемпіон світу WBO у першій важкій вазі Кшиштоф Гловацкі провалив тест на допінг. Поляк дискваліфікований на чотири роки від змагань.

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Гловацкі дискваліфікований від боксу на 4 роки за допінг

Кшиштоф Гловацкі здав позитивний тест на заборонену речовину болденон після його поразки від Річарда Ріакпорхе минулого року, тому його дискваліфікували на чотири роки,

– написав у соцмережах журналіст Майкл Бенсон.

Нагадаємо, у 2016 році Гловацкі був суперником Олександра Усика. Українець завдав поляку першої поразки в кар’єрі і відібрав пояс WBO у першій важкій вазі.

Усього на професіональному боксерському ринзі Кшиштоф Гловацкі провів 36 поєдинків, в яких здобув 32 перемоги та зазнав чотирьох поразок. 20 поєдинків 37-річний поляк виграв достроково.

Минулого року Гловацький перейшов із боксу в змішані єдиноборства. Влітку 2023-го він дебютував у ММА, перемігши Патріка Токальчевського.