На війні загинув колишній працівник Динамо, який пройшов через російський полон

Віталій Коров'яковський віддав своє життя за незалежність України. Герой пройшов крізь АТО та полон, але все одно повернувся до лав ЗСУ.

Вже дев'ять років Україна відстоює свою незалежність у війні з Росією. Окупанти масово знищують інфраструктуру, окуповують наші землі та вбивають мирних людей, в тому числі і дітей.

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Чимало людей зі світу спорту взяли в руки зброю та пішли у лавах ЗСУ захищати Україну. На жаль, не всі повертаються додому. Про чергову втрату повідомило київське Динамо.

На війни загинув Віталій Коров'яковський під позивним Лакі, який з 2007 по 2016 роки працював у відділі клубного телебачення та медіаслужби. Під час Революції Гідності він волонтерив у Червоному Хресті, а з 2014 року пішов на фронт.

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Віталій потрапляв в полон, а після повернення у Київ зміг побудувати родину з дітьми. У 2022-му після початку повномасштабного вторгнення він добровільно повернувся до лав ЗСУ,

Коров'яковський отримав чимало державних нагород та показав свою хоробрість серед побратимів. Вічна пам'ять Герою України!