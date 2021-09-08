Колишній пілот Red Bull Албон повертається у Формулу-1
8 вересня 2021 , 15:54Читать новость на русском
Джерело:Формула-1
Тайсько-британський гонщик Алекс Албон повертається у Формулу-1. Колишній основний пілот Red Bull знову виступатиме у "королеві автоспорту" із сезону-2022.
Албон виступатиме за Williams
У Williams назвали склад на сезон 2022 року. Компанію канадцю Ніколасу Латіфі складе Алекс Елбон, який повертається у Формулу-1 після річної перерви.
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25-річний Албон замінить у Williams британця Джорджа Расселла. Останній з нового сезону виступатиме за Mercedes.
Зауважимо, що Албон за підсумками сезону-2020 втратив місце основного пілота Red Bull.
Алекс залишився у Red Bull, але змирився з роллю резервіста для Макса Ферстаппена та Серхіо Переса. Останній, до слова, прийшов у команду на заміну Албону.
- Окрім Албона та Расселла, команду змінив фінський гонщик Валттері Боттас. Дворазовий віцечемпіон світу покидає Mercedes і з нового сезону виступатиме за Alfa Romeo.
- Боттас замінить в Alfa Romeo свого титулованого земляка Кімі Райкконена, який оголосив про завершення кар'єри після сезону-2021.