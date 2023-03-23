Колишній нападник київського Динамо Андре вирішив спаплюжити свою кар'єру участю в чемпіонаті країни-агресора. Ба більше, бразилець підписав контракт з командою-аутсайдером.

Андре Феліпе на зорі своєї кар'єри подавав великі надії на футбольне майбутнє. Проте бразилець не зумів сповна скористатися своїм талантом.

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32-річний ексфорвард Динамо пішов на дно в прямому і переносному значенні. Мало того, що він обрав собі чемпіонат країни-агресора, то ще й підписав контракт з аутсайдером першості московським Торпедо. Контракт з останньою командою чемпіонату підписаний до завершення сезону.

Провал Андре в Динамо