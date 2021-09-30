Колишній лідер Зорі Юрченко став гравцем Десни

30 вересня 2021 , 16:28
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Джерело:

фейсбук Десни

Вихованець Шахтаря Владлен Юрченко знайшов собі новий клуб. Колишній гравець Зорі офіційно перейшов у чернігівську Десну.

Десна підсилилася Юрченком

Десна 30 вересня оголосила про підписання контракт з Юрченком. Владлен перейшов у чернігівський клуб як вільний агент.

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У сезоні-2021/2022 Юрченко досі не зіграв жодного матчу. Владлен може дебютувати за Десну вже 3 жовтня у чемпіонаті України.

Чернігівці на виїзді зіграють проти Зорі.


Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc


Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc

Що відомо про Юрченка

  • Попереднім клубом Юрченка була луганська Зоря. Влітку 2021 року у Юрченка закінчився контракт із Зорею і сторони не продовжили угоду.
  • До повернення у чемпіонат України Юрченко виступав за данський клуб Вайле. З 2014 до 2018 року Владлен перебував у німецькому Баєрі.
  • Юрченко отримував виклик у збірну України, однак не дебютував за "синьо-жовтих".
Автор: Михайло Гема