Колишній легіонер Динамо та Шахтаря набив тату у вигляді тризуба України
Джерело:інстаграм Еммануеля Окодуви
Ексфутболіст українських грандів Еммануель Окодува вкотре зізнався у любові до України. Нігерійський легіонер набив на своєму тілі патріотичне тату.
З Україною у серці
38-річний колишній футболіст похизувався новим тату зі своїми підписниками у соцмережах. Еммануель Окодува висловив підтримку українському народу у війні проти Росії.
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Ексгравець українських клубів набив тату у вигляді українського тризуба. Окодува коротко підписав фото нового шедевру на його тілі. Колишній нападник просто написав вже відоме усьому світу гасло "Слава Україні".
І це вже далеко не перший прояв любові Окодуви до нашої країни та народу. Нігерієць чітко дав зрозуміти, що його серце з українською нацією, яка мужньо воює проти окупантів.
Цікаво й те, що за свою кар'єру пограв в Україні та Росії. Він двічі їздив в оренду у Кубань. Але стоїть на правильній стороні України.
Окодува підтримав Україну / Фото з інстаграму колишнього футболіста
Що відомо про Еммануеля Окодуву
- Більшість своєї кар'єри провів саме в Україні. Вперше приїхав у нашу країну з рідної Нігерії ще у далекому 2001 році, перейшовши у Ворсклу-Нафтогаз.
- Пробув там рік та став гравцем київського Арсенала.
- Після чотирьох років у Києві змінив столицю Україну на Донецьк. Окодува поповнив склад Шахтаря. Згодом пограв у ще одному донецькому клубі – Металурзі. Після чого поїхав у Росію. Але після закінчення оренди повернувся в Україну.
- Однак через деякий час знову поїхав за ігровим досвідом у сусідній чемпіонат. Також пограв у Бельгії та Кіпрі.
- З 2008 по 2009 роки виступав за Динамо та Динамо-2. У другій команді киян пробув до середини літа 2012-го, але періодично їздив в оренду у Кіпр.
- Того ж року закінчив професійну кар'єру. Останнім клубом у кар'єрі Окодуви став кіпрський Енозіс Неон Паралімні.
- Період у київському Арсеналі став найбільш успішним у кар'єрі нігерійця. Легіонер провів за столичну команду найбільше матчів.
- У своєму активі має один поєдинок у футболці національної команди Нігерії.