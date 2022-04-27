Колишній латвійський саночник змінив своє прізвище, аби не асоціюватися з президентом Росії

Колишній латвійський саночник Крістенс Путінс вирішив змінити своє прізвище. Він не хоче, аби хтось асоціював його з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Не хочу, щоб мене або ж моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем"

Екслатвійський санкар Крістенс Путінс повідомив про зміну свого прізвища через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Реакція ексспортсмена виявилася настільки принциповою, що він навіть вирішив змінити своє прізвище. У сторінці в Facebook Путінс підписаний як Роді.

Залишилося узгодити формальності. Моя позиція пов'язана з тим, що я не хочу, щоб мене або ж моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем у майбутньому. Зараз відбувається окупація. Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла розпочатися сьогодні у Європі,

– сказав він.

"Коли я досягнув того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь щодо мого прізвища - писали Путніс, Путнс. Спортсмени сміялися, але не дуже. Росіяни, звісно, ставилися до мене з повагою, а українці були обережними", – додав екссаночник.

Латвієць закінчив кар'єру ще у сезоні 2019/2020, маючи у доробку виступи у сезонах Кубка світу з санного спорту. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудив дії армії Росії.