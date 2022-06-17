Колишній клуб Шевченка зацікавився дебютантом збірної України

Дженоа взяло під приціл півзахисник Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Дніпряни можуть непогано заробити на трансфері свого футболіста.

Несподіваний претендент на українця

Італійська Дженоа знову змушує привертати до себе увагу український фанатів. За повідомлення італійських ЗМІ, в об'єктив "грифонів" потрапив центральний півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок.

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Якщо чутки стануть реальністю, то український клуб може заробити непогану суму за талановитого гравця. Сума трансферу Піхальонка у Дженоа може скласти 2,5 мільйона євро.

За даними Transfermarkt , вартість футболіста становить 1,5 мільйона євро.

Олександр ще має дійсну угоду з Дніпром-1, яка розрахована до кінця червня 2025 року.

Відзначимо, що у сезоні-2021/2022 Дженоа керував Андрій Шевченко, але через невдалі виступи сторони розірвали контракт. Команда на чолі з українським наставником провела лише 11 матчів.

За підсумками цього сезону "грифони" посіли передостаннє місце у Серії А та вилетіли у нижчий дивізіон – Серію В.

Що відомо про кар'єру Олександра Піхальонка