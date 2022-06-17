Колишній клуб Шевченка зацікавився дебютантом збірної України
Джерело:CalcioLine.com
Дженоа взяло під приціл півзахисник Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Дніпряни можуть непогано заробити на трансфері свого футболіста.
Несподіваний претендент на українця
Італійська Дженоа знову змушує привертати до себе увагу український фанатів. За повідомлення італійських ЗМІ, в об'єктив "грифонів" потрапив центральний півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок.
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Якщо чутки стануть реальністю, то український клуб може заробити непогану суму за талановитого гравця. Сума трансферу Піхальонка у Дженоа може скласти 2,5 мільйона євро.Деталі. За даними Transfermarkt, вартість футболіста становить 1,5 мільйона євро.
Олександр ще має дійсну угоду з Дніпром-1, яка розрахована до кінця червня 2025 року.
Відзначимо, що у сезоні-2021/2022 Дженоа керував Андрій Шевченко, але через невдалі виступи сторони розірвали контракт. Команда на чолі з українським наставником провела лише 11 матчів.
За підсумками цього сезону "грифони" посіли передостаннє місце у Серії А та вилетіли у нижчий дивізіон – Серію В.
Що відомо про кар'єру Олександра Піхальонка
- Олександр Піхальонок – вихованець донецького Шахтаря, який виступав у структурі "гірників" до літа 2021-го, періодично мандруючи в оренди.
- Виступав в оренді за Маріуполь, який через війну та розбомблену інфраструктуру, пропускає наступний сезон-2022/2023 в УПЛ.
- Закріпитись у Шахтарі не зміг, тому у 2020-му поїхав в оренду у Дніпро-1.
- 1 липня 2021 року став повноцінним гравцем дніпровського клубу.
- У сезоні, що минув, Піхальонок відіграв 16 поєдинків, у яких забив 6 голів та зробив 4 асисти.
- Гра Піхальонка привернула увагу тренерського штабу збірної України, після чого футболіст отримав дебютний виклик у головну команду країни.
- Вже у першому матчі Олександр відзначився голом.