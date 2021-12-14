Колишній клуб Реброва Ференцварош розглядає запрошення українського тренера

Кілька днів тому Ференцварош звільнив Петера Штегера, якого покликали на заміну Сергія Реброва, проте результати у єврокубках змусили керівництво клубу звільнити спеціаліста та розпочати пошуки заміни.

Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, "фраді" розглядають варіант із призначенням головним наставника Зорі Віктора Скрипника.

До слова Тренер Зорі Скрипник зацікавив одразу декілька європейських клубів

Клуб із Будапешта, можливо, заплатить компенсацію за достроковий вихід тренера з українського клубу. Контрактом із Зорею він пов'язаний до літа цього року.

Інші джерела повідомляють, що Ференцварош розглядає варіант із призначенням Станіслава Черчесова, екснаставника збірної Росії. Наразі тимчасовим тренером у гранді угорського футболу призначено Чабе Мате, який входив до тренерського штабу Реброва та Штегера.

Досягнення Скрипника у Зорі