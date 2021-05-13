Колишній хокеїст Донбаса помер від коронавірусу в 32 роки

Ексгравець Донбаса Владислав Єгін пішов з життя у віці 32 років. Причиною смерті спортсмена стали ускладнення, викликані коронавірусом.
Про смерть хокеїста першим повідомив єкатеринбурзький хокейний клуб Автомобіліст.
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"Висловлюємо співчуття родині та друзям Владислава! Влад, ми завжди будемо пам'ятати тебе і твою гру", – зазначили в пресслужбі клубу.
Що відомо про кар'єру Єгіна
Єгіну місяць тому виповнилося 32 роки. За свою кар'єру він пограв у багатьох клубах, в тому числі сезон-2011/12 провів у донецькому Донбасі.
У регулярному чемпіонаті Вищої хокейної ліги за Донбас Владислав зіграв 39 матчів і набрав 10 очок (3+7). Брав участь і в розіграші Континентального кубка.