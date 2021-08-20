Гравець збірної України перейшов в Десну і може дебютувати в матчі проти Динамо

Чернігівська Десна підсилилася ще одним гравцем. Контракт з клубом підписав Сергій Болбат.

Сергій Болбат перейшов в Десну на правах оренди з донецького Шахтаря. 28-річний гравець буде виступати під номером "7" (під цим номером в цьому сезоні виступав Олексій Гуцуляк, але він перебрався до Дніпро-1).

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Дебютувати за нову команду Болбат може вже в неділю, 22 серпня, в грі проти Динамо. Десна до цього матчу підходить в статусі одноосібно лідера, вигравши усі чотири стартові тури. натомість Динамо посідає друге місце, не зумівши в останньому турі перемогти Інгулець.

Щодо Болбата, то він є вихованцем Шахтаря. І в минулому сезоні виступав за "гірників" на позиції правого захисника. Однак в цьому сезоні він жодного разу не потрапив до заявки на гру.

Також в його активі – матчі за збірну України. Востаннє він виходив на поле за збірну У 2019 році.