Черговий скандал в українському футболі: ексгравець збірної підозрюється у несплаті податків

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру "представнику збірної України". Мова йде про ухиляння від сплати податків на величезну суму.

Український футбол продовжує лихоманити від корупційних скандалів. Після оголошення підозр на адресу президента УАФ Андрія Павелка та його підлеглих, правоохоронці зацікавился збірною України.

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За повідомленням пресслужби Бюро економічної безпеки, "представнику збірної України з футболу" повідомили про підозру в ухиленні від сплати 18,2 мільйонів гривень податків.

Ексгравець збірної України ухиляється від сплати податків

За даними видання Економічна правда, йдеться про колишнього гравця "синьо-жовтих". У період з 2016 по 2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн.

"Діючи умисно, порушник приховав свої доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.

У 2018 році, вже будучи зареєстрованим як фізична особа - підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн", - йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.

Прізвище підозрюваного футболіста не повідомляється. Зазначимо, що в цей період збірною керував Андрій Шевченко. Тоді команда під його керівництвом невдало провела відбір до ЧС-2018.