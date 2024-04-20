"Не виправдав очікування": ексгравець збірної Англії виніс вердикт Мудрику в Челсі

Михайло Мудрик у січні 2023 року перейшов з донецького Шахтаря в лондонський Челсі. Він став найдорожчим трансфером в історії українського футболу, проте поки не зміг стати одним з лідерів "синіх".

Український вінгер чергує яскраві виступи з посередніми, через що отримує чимало критики на свою адресу. Додатковим фактором тиску безперечно є й високий цінник за гравця.

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Невтішний висновок щодо гри Мудрика

Свою оцінку грі Михайла Мудрика дав колишній захисник Ліверпуля та збірної Англії Глен Джонсон. Він досить скептично налаштований щодо майбутнього українця в Челсі.

Від Мудрика багато чекали в Челсі, але він не виправдав ці очікування. Хотілось би думати, що він взяв себе в руки та пройшов через невдачі, але насправді це не так. Він має ще шанс проявити себе лише тому, що в лондонців зараз великі труднощі, але, якщо ти не можеш проявити себе в такому Челсі, то тобі нема чого робити в складі "синіх", коли вони наберуть форму,

– сказав Джонсон.

Зазначимо, що після переходу в Челсі Михайло Мудрик провів за "синіх" 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

. Наступний матч "сині" проведуть 20 квітня у півфіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті. Стартовий свисток пролунає о 19:15.

Нагадаємо, що раніше про виступи Мудрика в Челсі висловився ексфутболіст команди Флоран Малуда. Він вірить, що українець має велике майбутнє у складі "синіх" та підкреслив, що Михайло прогресує протягом сезону.