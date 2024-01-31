Ексдинамівець, який проміняв Україну на Росію, зізнався в умисному нанесенні травми супернику

Колишній футболіст Сергій Юран – уродженець Луганська, який свого часу переїхав у Росію. Наставник не лише пограв у країні-агресорці, а й продовжує заробляти криваві гроші вже у статусі тренера.

Він розпочинав свою кар'єру в рідній Зорі, після чого 3 роки відіграв за київське Динамо. Згодом Юран відмовився від українського походження та повністю асимілювався у країні-окупантці.

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Ганебний вчинок

Наразі 54-річний фахівець працює тренером у "запорєбриковому" чемпіонаті. Він пригадав про випадок, коли навмисне завдав супернику серйозної травми, яка могла поставити хрест на кар'єрі футболіста, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Чи був вчинок в ігровій кар'єрі, за який соромно досі? Мабуть, за той, коли був у молодіжному футболі. Поїхав грати за збірну СРСР і на турнірі в Італії зламав хлопцеві дві ноги. Ми грали з Аргентиною, він плюнув мені в обличчя, а я ззаду нишком стрибнув і зламав йому дві ноги. Цей вчинок досі іноді з'являється в голові. Зрозуміло, через молодість, мені тоді було близько 16 років. Не впорався з капостю, яку зробив він, але не так потрібно було поводитися,

– розповів Юран.

. У складі київського Динамо Сєргєй Юран ставав чемпіоном СРСР та володарем Кубка.

Зазначимо, що протягом кар'єри Сєргєй Юран грав у багатьох європейських чемпіонатах. Він виступав за португальські Бенфіку та Порту, англійський Міллволл, німецькі Фортуну та Бохум, а також австрійський Штурм.

Проте, попри такий бекграунд та можливість жити в цивілізованому світі, він з початку повномасштабного вторгнення не засудив агресію Росії та вкотре підтвердив, що українського в ньому нічого не залишилося.