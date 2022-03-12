Колишній гравець Динамо Яковенко потрапив у ДТП: фото з місця аварії

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Яковенко потрапив в аварію. ДТП сталась у Туреччині, коли ексгравець їхав з України через війну.

Серйозне ДТП за участю колишнього динамівця

Колишній динамівець разом із сім'єю виїхав за межі України, де з 24 лютого точиться війна проти Росії. Олександр Яковенко 12 березня потрапив у ДТП. На щастя, обійшлось без жертв, але є постраждалі.

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Аварія сталась на частині траси Стамбул – Ізмір, що у турецькій провінції Маніса. У білий Range Rover футболіста з київськими номерами врізався інший автомобіль із місцевими громадянами.



Яковенко потрапив у ДТП / Фото Haberler

Водій іншої автівки, яка зіткнулась із машиною Яковенка, не впорався з керуванням. Після чого автомобіль від удару відлетів на обочину та перекинувся. У салоні було четверо людей, який були негайно відправлені у найближчу лікарню. Водій, який втратив кермування, у критичному стані.



Олександр Яковенко потрапив у ДТП в Туреччині / Фото Haberler

З Яковенком все гаразд, як і з батьком, матір'ю та дружиною, які теж перебували в автівці. Від зіткнення найбільше в автомобілі Олександра постраждало праве заднє колесо, яке повністю вигнулось. Щодо іншої машини, то там повністю розтрощений перед машини.



ДТП за участю колишнього динамівця / Фото Haberler



ДТП у Туреччині /Фото Haberler

Що відомо про кар'єру Олександра Яковенка