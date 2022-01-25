Колишній гравець Динамо відзначився гарматним голом у Бразилії: відео переможного м'яча
25 січня 2022 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Красиве взяття воріт побачили фанати у матчі Новоризонтіно – Палмейрас у Лізі Пауліста. Один із голів забив колишній гравець Динамо Дуду.
Не гол, а ракета
Футболісти Палмейраса змогли відзначитись голом у роздягальню та подвоїти перевагу одразу по перерві. 30-річний лівий вінгер забив вже у першому матчі сезону.
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Гостям вдалась атаки у три передачі. На завершальній стадії опинився ексдинамівець Дуду, який гарматним ударом із межі штрафного у дальній кут забив другий гол у матчі. Постріл був настільки потужним, що ледь не порвав сітку воріт.
У підсумку – 0:2 впевнена перемога Палмейраса.
Відео голу Дуду
Дуду у Динамо
- Дуду виступав за український клуб із серпня 2011-го до січня 2015-го.
- У період виступів за столичних був орендований бразильським Греміо.
- У своєму першому сезоні за киян провів лише 6 матчів, у яких забив 2 голи.