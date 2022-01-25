Колишній гравець Динамо відзначився гарматним голом у Бразилії: відео переможного м'яча

Красиве взяття воріт побачили фанати у матчі Новоризонтіно – Палмейрас у Лізі Пауліста. Один із голів забив колишній гравець Динамо Дуду.

Не гол, а ракета

Футболісти Палмейраса змогли відзначитись голом у роздягальню та подвоїти перевагу одразу по перерві. 30-річний лівий вінгер забив вже у першому матчі сезону.

Дивіться також Мораес забив філігранним ударом п'яткою на зборах Шахтаря: відео голу

Гостям вдалась атаки у три передачі. На завершальній стадії опинився ексдинамівець Дуду, який гарматним ударом із межі штрафного у дальній кут забив другий гол у матчі. Постріл був настільки потужним, що ледь не порвав сітку воріт.

У підсумку – 0:2 впевнена перемога Палмейраса.

Відео голу Дуду

Дуду у Динамо