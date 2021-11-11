Ексфутболіст Зірки та Олександрії Денис Ковба перебуває у реанімації через коронавірус

Колишній білоруський футболіст Денис Ковба потрапив в реанімацію. У нього діагностували коронавірус.

Денис Ковба потрапив в реанімацію

Про важкий стан Дениса Ковби написала його дружина Надія Ковба в інстаграмі. Вона попросила молитися за його здоров'я.



Пост Надії Ковби в інстаграм про важкий стан її чоловіка Дениса / скрін

За її словами, він отримує все необхідне лікування, але його стан вкрай важкий.

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Хто такий Денис Ковба