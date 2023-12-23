Кидали банани та ображали: ексгравець Дніпра пригадав прояви расизму в матчі з Шахтарем

Ганський футболіст Самуель Інкум розповів про часи своїх виступів у чемпіонаті України. На жаль, колишній захисник Дніпра поділився не найкращими своїми спогадами.

Неприємна історія трапилася з Інкумом під час матчу чемпіонату України проти Шахтаря. На адресу ганського легіонера лунали расистські образи.

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Неприємні спогади Інкума

За словами колишнього захисника Дніпра, вболівальники кидали банани на футбольне поле, щоб спровокувати африканського футболіста.

Пам’ятаю одну із наших ігор в Україні проти донецького Шахтаря, там було багато всього, був банан, я навіть не звернув на це уваги. Вони кидали на поле банани та інше, вони думають, що чорні – це мавпи, але я навіть не подав вигляду, аби не реагувати на ці провокації. Я нічого не відчуваю, пишаюся тим, що я чорний,

– розповів Інкум.

Кар'єра Інкума в Україні