Продайте краще Мудрика: ексфорвард збірної Англії порадив Челсі позбутися українця

Різкою заявою стосовно Михайла Мудрика відзначився відомий в минулому футболіст Астон Вілли Габріель Агбонлахор. Він каменя на камені не залишив від гри вінгера Челсі.

Під час зимового трансферного вікна "пенсіонери" готові розглянути пропозиції стосовно півзахисника Конора Галлахера. Такі наміри Челсі гостро розкритикував Габріель Агбонлахор.

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Нова критика на адресу Мудрика

Ексфорвард збірної Англії порадив позбутися Михайла Мудрика, назвавши його слабкі риси.

"Вони хочуть продати Конора Галлахера? Це не дуже розумно. Продайте краще Мудрика!

Він боїться підкатів, він не вміє бігти з м’ячем. Галлахер дуже хороший гравець, Челсі варто його зберегти і продати Мудрика, я б так зробив", – розповів Агбонлахор.

Чим Галлахер кращий за Мудрика

Зазначимо, що 23-річний Конор Галлахер грає на позиції центрального півзахисника. Досить часто Почеттіно ставить англійця атакувальним хавбеком. В поточному сезоні Галлахер зіграв 18 матчів та віддав 4 асисти. Його трансферна вартість становить 40 мільйонів євро.

Михайло Мудрик в сезоні 2023/24 провів 15 матчів у всіх турнірах, забив два голи і виконав дві гольові передачі. Transfermarkt оцінює Мудрика в 45 мільйонів євро.

Свій наступний матч Челсі зіграє 16 грудня. Суперником "синіх" буде Шеффілд Венсдей, який замикає турнірну таблицю АПЛ.