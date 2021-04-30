Колишній динамівець Морозюк оформив другий поспіль асист у Туреччині: відео

Різеспор 28 квітня приймав Бешикташ у турецькій Суперлізі. Український захисник Микола Морозюк оформив гольову передачу за господарів.

Результативна дія Морозюка

Бешикташ легко зробив розгромний рахунок на табло 0:3. Господарі лише наприкінці зустрічі змогли повернутись у гру.

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Правий захисник з України Микола Морозюк вийшов у футболці Різеспора по перерві та наприкінці матчу відзначився асистом. За рахунку 1:3 господарі заробили право на штрафний. До м'яча підійшов колишній футболіст Динамо та зробив точну передачу прямо на голову Джоковіча. Дам'ян скоротив відставання своєї команди до мінімуму, але цього було замало.

Для Морозюка ця гольова передача стала вже 4-ю у 30 матчах в усіх турнірах сезону. Українець вже у другому поєдинку поспіль не йде з поля без результативних дій.

У підсумку – 2:3 перемога Бешикташу. Після звитяги клуб зміцнив своє лідерство у таблиці. Тепер відставання від Бешикташу та другого Фенербахче складає 5 очок. Різеспор українського футболіста йде на 13-му місці, у його активі 42 пункти.

Відео асисту Морозюка