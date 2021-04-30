Колишній динамівець Морозюк оформив другий поспіль асист у Туреччині: відео

Різеспор 28 квітня приймав Бешикташ у турецькій Суперлізі. Український захисник Микола Морозюк оформив гольову передачу за господарів.
Результативна дія Морозюка
Бешикташ легко зробив розгромний рахунок на табло 0:3. Господарі лише наприкінці зустрічі змогли повернутись у гру.
До теми Ексгравець збірної України Морозюк відзначився снайперським асистом у Туреччині: відео
Правий захисник з України Микола Морозюк вийшов у футболці Різеспора по перерві та наприкінці матчу відзначився асистом. За рахунку 1:3 господарі заробили право на штрафний. До м'яча підійшов колишній футболіст Динамо та зробив точну передачу прямо на голову Джоковіча. Дам'ян скоротив відставання своєї команди до мінімуму, але цього було замало.
- Для Морозюка ця гольова передача стала вже 4-ю у 30 матчах в усіх турнірах сезону. Українець вже у другому поєдинку поспіль не йде з поля без результативних дій.
У підсумку – 2:3 перемога Бешикташу. Після звитяги клуб зміцнив своє лідерство у таблиці. Тепер відставання від Бешикташу та другого Фенербахче складає 5 очок. Різеспор українського футболіста йде на 13-му місці, у його активі 42 пункти.
Відео асисту Морозюка